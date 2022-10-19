«Много проблем»: американский генерал дал прогноз на зимнюю фазу войны в Украине

Генерал Вооруженных Сил США Дэвид Петреус отметил, что российским военным не хватает теплой одежды и оружия.

Украинская армия продолжает контрнаступление на разных направлениях и постепенно освобождает населенные пункты от российских захватчиков. Генерал Вооруженных Сил США Дэвид Петреус считает, что ВСУ и в зимний период будут продвигаться в таком темпе, а вот армия рф* столкнется с трудностями.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

По его словам, украинские защитники не станут замедлять оперативное наступление с приходом зимы. Сейчас у россиян слабая логистика, мосты и железнодорожные пути разрушены, в частности и Крымский мост, поэтому они столкнутся с рядом проблем.

Он отметил, что у солдат российской федерации не хватает вооружения и даже и теплой одежды. Кроме того, моральный дух оккупантов на очень низком уровне.

«Они не понимают, за что они воюют. В основном на фронте представители национальных меньшинств, которые были брошены на линию соприкосновения», – отметил Петреус.

Экс-директор ЦРУ добавил, что скорость наступления ВСУ будет зависеть, в частности, от того, каким образом будет распланирована и выполнена эта кампания.

«Курсор» писал ранее, что по словам руководителя главного управления разведки МО Украины генерала-майора Кирилла Буданова, боевые действия в стране должны закончиться в следующем году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!