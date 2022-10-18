В украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф

Руководитель главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс.

В Украине продолжается тяжелая война с российской федерацией*, но ВСУ идут в контрнаступление и постепенно освобождают населенные пункты от оккупации на юге и востоке страны. По словам руководителя главного управления разведки МО Украины генерала-майора Кирилла Буданова, боевые действия в стране должны закончиться в следующем году.

Об этом он рассказал в интервью проекту «Орестократия».

По его словам, война закончится тем, что ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года. Это произойдет либо в конце весны, либо в начале лета. Но после окончания войны с рф, в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней россии.

Кирилл Буданов подчеркнул, что от страны-агрессора отсоединятся определенные регионы. Москва будет выплачивать репарации Украины, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра рф на украинскую территорию.

Он считает, что кавказские территории отсоединятся первыми, но это будут не только кавказцы.

«Курсор» писал ранее, что недовольство режимом путина растет в рф, но люди пока не готовы выходить на протесты, чтобы сменить представителей правящей «верхушки». Однако, как считает председатель ГУР Украины Андрей Черняк, есть вероятность того, что в россии может подняться улица.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!