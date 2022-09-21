Крики, кровь и зверства силовиков: как проходят протесты в россии

Во многих российских городах продолжаются протесты против частичной мобилизации под лозунги «путина в окопы», которые жестоко подавляют силовые структуры рф.

В сети появляется множество видео, на которых заметно, как правоохранительные органы россии жестоко разгоняют собственных граждан. Без доли стеснений они применяют дубинки и избивают протестантов, в том числе до крови.

В то же время участники массовый акций протеста стараются держаться вместе и скандируют «Жизнь нашим детям», «путина в окопы» и другие лозунги». Судя по видео, в данный момент к их негодованию прислушиваться не собираются. Сообщается о 425 задержанных в 24 городах рф.

















Ранее мы рассказывали, что в россии за «осквернение» георгиевской ленточки будут сажать в тюрьму.

Также «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

Помимо этого, посольство Украины в Израиле резко отреагировало на мобилизацию в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!