Мобилизация в россии нанесет сильнейший удар по стабильности путинского режима – политолог

Названа причина, по которой путин может пойти на такой шаг.

В случае больших потерь и неудач россии* на фронте владимир путин может объявить мобилизацию, но он будет воздерживаться от этого шага до последнего, ведь в следующем году его ждут очередные выборы в стране-агрессоре. На этот счет высказался политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

Об этом пишет "24 канал".

Украинские защитники продолжают контрнаступать и метр за метром возвращают оккупированные территории, что приводит к потерям среди состава российской армии - в результате может быть объявлена мобилизация в рф, которая повлияет на ситуацию внутри страны и непосредственно на ее пока еще президента.

"Когда Украина захватит еще один крупный населенный пункт, например Мелитополь, прорвется к морю – такие вещи заставят россию проводить мобилизацию. И это будет сильнейший удар по стабильности режима. Толпа побежит из страны", – отметил политолог.

Однако на то, что россияне решатся выйти на протест, отстоять свои права и, в конечном счете, заставить диктатора остановиться в своих преступлениях – ожидать не стоит, по мнению Эйдмана. Он считает, что они по-прежнему боятся наказаний, действующих в россии против несогласных.

Тем не менее паника среди потенциальных призывников все равно ударит по рейтингу путина. А главное – потенциальная мобилизация расколет внутренние так называемые "элиты", которые уже понимают, что глава кремля не может ее локализовать.

Ранее "Курсор" писал о том, что путин злоупотребляет историей как оружием - президент Германии сделал громкое заявление.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!