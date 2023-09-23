Путин злоупотребляет историей как оружием - президент Германии сделал громкое заявление

По его словам, у кремлевского диктатора слабость к историческим контекстам.

Президент россии владимир путин* занимается искажением истории. Президент Германии Штайнмайер заявил, что глава кремля не устает отказывать Украине в праве на существование, называть ее руководство антисемитами, и обвинять Запад в агрессивной войне против международного права, которую он сам и развязал.

Об этом пишет Факти.

«Мы видим, как пути переосмысливают историю и уже переписывают учебники истории, — заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении на мероприятии в Лейпциге. — Мы видим, как ложь кажется правдой, и, конечно, не разрешается говорить в рф, что является фактом: война против Украины. Путин злоупотребляет историей как оружием».

Судя по всему, речь идет о новом учебнике, который был разработан по заказу кремля, и по нему ужеучатся в русских школах. В нем агрессивная война против Украины представляется как специальная военная операция и самооборона россии, как и согласно официальной российской пропаганды.

Знание истории, однако, по мнению президента, необходимо. Штайнмайер отметил, что историческая наука должна снова заявить о себе в сложившийся ситуации.

«Когда прошлое придумывается, ваша задача, то есть работа историков, становится еще более важной», - добавил он.

Ранее "Курсор" писал о том, что путин почти сделал важное признание о войне в Украине.

Также мы сообщали, что путин принял решение о новом крайнем сроке окончания войны в Украине. В кремле есть три фактора, с помощью которых он пытается изменить сложившуюся ситуацию.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!