Мобилизация в россии не закончена — кремль

Песков не подтвердил слова министра обороны рф шойгу, сказанные 28 октября во время встречи с путиным.

В россии* до сих пор нет указа об окончании мобилизации, несмотря на заявления чиновников. О появлении обещают проинформировать дополнительно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков.

На вопрос, может ли минобороны направить новые мобилизационные задачи в регионы, то есть возобновить призыв по мобилизации, он ответил: «В этом случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться».

Речь идет о заявлении министра обороны рф сергея шойгу, когда он на встрече с путиным сказал, что «отправка граждан, призванных по мобилизации, завершилась сегодня», «уведомление граждан прекращено», «дополнительных задач не планируется».

«Мы проинформируем вас дополнительно», — заявил песков.

Как сообщал Курсор, 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлено 82 тысячи мобилизованных россиян.

Кроме того, Шойгу рассказал, что российские «военнослужащие продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!