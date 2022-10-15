Рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать

В рф*смягчают мобилизацию из-за срочного призыва и недовольства ею в обществе. Однако, россия продолжит отправлять огромное количество людей на фронт, а значит — облавы на потенциальных призывников сохранятся.

Об этом заявил директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

По его словам, в сейчас начинается плановый призыв срочников. Провести ранее объявленную мобилизацию реально стало просто невозможно. Только поэтому власти заявляют о завершении мобилизации, акцентировал Денисенко.

Он также обратил внимание на то, что в рф начался бунт так называемых военкоров, контролирующих сегмент телеграм-каналов. Начиная с Харьковского прорыва, российские военкоры начали критиковать направление путина. Даже фонд «Общественное мнение» – государственный кремлевский социологический центр – показывает третью неделю подряд падение рейтинга доверия к власти и к путину лично. И главная причина здесь – это мобилизация, отметил он.

Эксперт сообщил, что по данным тех же военкоров, повестки получили как минимум полмиллиона россиян. Очевидно, что сейчас нужно «обработать» этих людей, где-то разместить, а следовательно — приостановить объявленную мобилизацию.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!