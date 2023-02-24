Молдова выступила с заявлением: Украина не планирует вторжение в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдова стоит перед беспрецедентными вызовами безопасности. Санду отметила, что Украина не планирует никакого вторжение на территорию Приднестровья.

Об этом сообщает BBC.

В минобороны Молдовы заявили, что все заявления москвы о возможной атаке ВСУ на Приднестровье — это еще одна «психологическая операция» кремля, а не реальные намерения.

Вчера российское минобороны заявило, что украинские диверсанты якобы намерены осуществить провокацию в Приднестровье. ВСУ намерены провести операцию, переодевшись в российских солдат.

Президент страны Майа Санду накануне заявила: «Некоторые хотят, чтобы наша страна пала, и чтобы в Кишиневе установилось марионеточное правительство, служащее интересам кремля».

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что кремль, похоже, создает условия для операций под чужим флагом на международной границе Черниговской области и в Молдове. Правительство Молдовы отвергло обвинения минобороны рф. Министерство обороны, вероятно, стремилось создать этот ложный нарратив, чтобы исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориальной целостности Украины.

Ранее Курсор писал, что президент *россии владимир путин пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь Вооруженные Силы Украины от основных направлений фронта и рассредоточить помощь западных союзников. В правительстве Молдовы считают, что одним из вариантов россиян по дестабилизации ситуации в Молдове является захват кишиневского аэропорта. Также эксперты не исключают потенциальную опасность создания россией нового фронта благодаря дестабилизации в Молдове. Такую ситуацию он считает очень опасной и показательной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!