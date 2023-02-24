Молдова выступила с заявлением: Украина не планирует вторжение в Приднестровье

09:25, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: depositphotos.com

Вчера минобороны россии* заявило, что Украина якобы готовят «провокации» на территории Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдова стоит перед беспрецедентными вызовами безопасности. Санду отметила, что Украина не планирует никакого вторжение на территорию Приднестровья.

Об этом сообщает BBC.

В минобороны Молдовы заявили, что все заявления москвы о возможной атаке ВСУ на Приднестровье — это еще одна «психологическая операция» кремля, а не реальные намерения.

Вчера российское минобороны заявило, что украинские диверсанты якобы намерены осуществить провокацию в Приднестровье. ВСУ намерены провести операцию, переодевшись в российских солдат.

Президент страны Майа Санду накануне заявила: «Некоторые хотят, чтобы наша страна пала, и чтобы в Кишиневе установилось марионеточное правительство, служащее интересам кремля».

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что кремль, похоже, создает условия для операций под чужим флагом на международной границе Черниговской области и в Молдове. Правительство Молдовы отвергло обвинения минобороны рф. Министерство обороны, вероятно, стремилось создать этот ложный нарратив, чтобы исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориальной целостности Украины.

Ранее Курсор писал, что президент *россии владимир путин пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь Вооруженные Силы Украины от основных направлений фронта и рассредоточить помощь западных союзников. В правительстве Молдовы считают, что одним из вариантов россиян по дестабилизации ситуации в Молдове является захват кишиневского аэропорта. Также эксперты не исключают потенциальную опасность создания россией нового фронта благодаря дестабилизации в Молдове. Такую ситуацию он считает очень опасной и показательной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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