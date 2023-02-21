Россия готовится к захвату аэропорта в Кишиневе, — премьер-министр Молдовы

В кремле намерены перебросить свои войска на территорию молдавской столицы.

Одним из вариантов россиян по дестабилизации ситуации в Молдове является захват кишиневского аэропорта. Также власти *рф рассматривают еще несколько сценариев.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает «Moldova1«.

По словам Дорина Речана, председателя правительства Молдовы, местные органы власти готовы противостоять любым вызовам, направленным на дестабилизацию обстановки в стране. Он подчеркнул, что главной целью является обеспечение мира и стабильности на территории государства.

В своих выступлениях новый премьер-министр выразил необходимость демилитаризации Приднестровья и вывода российских войск из этого региона. Он также отметил, что Молдова должна быть готова к защите своей территории от любого потенциального агрессора.

Речан предупредил молдаван о возможных угрозах военных или гибридных операций на территории страны и подчеркнул важность демилитаризации левого берега Днестра, включая эвакуацию российских войск и демилитаризацию местных жителей.

Некоторые политологи считают, что президент россии владимир путин пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь Вооруженные Силы Украины от основных направлений фронта и рассредоточить помощь западных союзников. Однако, молдавские органы власти готовы противостоять подобным вызовам, а Молдова настроена на мирное урегулирование приднестровского конфликта и сохранение стабильности на своей территории.

Также эксперты не исключают потенциальную опасность создания россией нового фронта благодаря дестабилизации в Молдове. Такую ситуацию он считает очень опасной и показательной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!