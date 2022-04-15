Moody’s предупредило россию о дефолте

России грозит дефолт, если страна не осуществит выплаты по государственному долгу валютой.

Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило власти россии* о дефолте, если не будут осуществлены выплаты в твердой валюте, а не в рублях, по государственным облигациям. Выплаты нужно произвести до 4 мая этого года.

Об этом говорится в заявлении Moody’s.

«4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что представляет собой изменение условий платежей по сравнению с первоначальными контрактами на облигации», — говорится в сообщении агентства.

Кроме этого, согласно определению Moody’s, дефолт в россии наступит, если гособлигации не будут погашены до 4 мая — конца льготного периода.

В Moody’s заявили, что в контрактах на облигации прописано, что погашения нельзя осуществлять в любой другой валюте, кроме долларов.

Ранее Курсор писал, что в сети появилась информация, согласно которой россия объявила дефолт из-за того, что не смогла осуществить выплату держателям облигаций в рублях. Стоит отметить, что официального подтверждения этому пока что нет.

Курсор ранее писал, что дефолт россии неизбежен. Некоторые аналитики сомневаются, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима путина позволит россии долгое время избегать дефолта.

Также сообщалось, что Венгрия пошла на поводу у россии: страна будет платить за газ в рублях. Министр иностранных дел Венгрии заявил, что страна изменит контракт с россией на поставку газа для того, чтобы удовлетворить требования путина. Ранее глава рф потребовал, чтобы европейские страны платили за газ в рублях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!