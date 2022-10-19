Можно испачкаться кровью: у Зеленского отреагировали на возможное присутствие путина на саммите G20

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк удивлен, как мировые лидеры могут сидеть за одним столом с российским диктатором.

В следующем месяце в Индонезии состоится саммит «Большой двадцатки», на котором может присутствовать президент российской федерации владимир путин*. Советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал планы по поводу приезда на мероприятие российского диктатора.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, присутствие россии на международных встречах является прямой поддержкой терроризма.

Михаил Подоляк не понимает, как мировые лидеры могут сидеть с исполнителем геноцида за одним столом. Но если все же кто-то захочет это сделать, то он посоветовал им убрать белую скатерть.

«Хотя бы не забудьте убрать белую скатерть: она может испачкаться кровью с манжет мясника», — подчеркнул советника главы Офиса президента.

Отметим, что на будущем саммите G20 будут обсуждать переход к устойчивой энергетике, цифровую трансформацию и глобальную систему здравоохранения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!