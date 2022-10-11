Путин повторяет в Украине сценарий второй чеченской войны — СМИ

Самый трудный для украинцев этап войны одновременно является решающим: от того, выстоит ли Украина, восьмой месяц сражающаяся с ассиметрично сильным противником, зависит будущее цивилизационного мира.

Массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин* начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

Об этом говорится в материале портала moldova-news.md.

Отмечается, что подобная тактика была утверждена путиным в 1999 году в чечне, когда после сфабрикованного российским фсб теракта в жилом доме в городе грозный на тот момент и. о. премьер-министра россии распорядился уничтожать «чеченских террористов» любыми путями.

«На официальном уровне в рф Украину давно называют государством-террористом, этот тезис был повторен Путиным 10.10.2022 во время его обращения к совфеду рф с упором, что «Украину можно поставить на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками». Это означает начало нового этапа войны и новой действительности для украинцев в преддверии холодов, — говорится в материале.

Издание отмечает, что «путин не постоит за любой ценой: он готов убить половину своей армии и уничтожить половину украинцев, лишь бы возвратить Украину в состав россии».

«Это – ключевая цель в конце его правления. И именно для этого российские политики и российская пропаганда целенаправленно навешивают на Украину ярлык террориста. Самый трудный для украинцев этап войны одновременно является решающим: от того, выстоит ли Украина, восьмой месяц сражающаяся с ассиметрично сильным противником, зависит будущее цивилизационного мира», — говорится в материале.

По мнению авторов, путин не должен победить ни при каких условиях: его победа будет означать резкое усиление россии, что автоматически обусловит риск большой войны сначала на постсоветском пространстве, затем – в Европе.

«Россия должна быть повержена в Украине, а для этого требуются комплексные поставки необходимого оружия и бойкот российскому присутствию на международном уровне», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине.

Также Курсор информировал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что война в Украине продолжится в следующем году.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!