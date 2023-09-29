Предварительно, пострадавших было семеро, но для двоих этот инцидент стал летальным.

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) во время поминок одного из "минусованных" офицеров *чф рф отравились семь человек. Двое из них - умерли.

Как сообщают пропагандистские паблики, причина отравления- и спорченная рыба. Поминки оккупанта завершились двойными похоронами.

Как отмечают пропагандисты, это были поминки российского офицера, погибшего в результате удара по штабу черноморского флота, произошедшего 22 сентября.

"Предположительно, причина в испорченной рыбе, которую подавали к столу в одном из ресторанов города. Поминки превратились в еще одни похороны", - говорится в сообщении.

Напомним, для атаки на штаб черноморского флота рф в Севастополе (временно оккупированный Крым) ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow. В комментарии журналистам представители Воздушных сил ВСУ подтвердили факт использования данных ракет.

Позже глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что в рамках атаки было ликвидировано по меньшей мере 9 человек, среди них были генералы.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!