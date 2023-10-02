Западные чиновники призывают ускорить поставки вооружения ВСУ, чтобы они быстрее истощали захватчиков.

Несмотря на то, что украинские военные в рамках масштабного контрнаступления могут похвастаться на поле боя определенными успехами, до завершения войны с российской федерацией* еще далеко. Аналитики предполагают, что она может затянуться до 2025 года.

Об этом говорится в материале CNN.

Многие западные чиновники говорят, что после начальной стадии военного конфликта, как правило, наступает этап "заморозки", это произошло и в 2014 году на Донбассе, когда вспыхнул так называемый сепаратистский конфликт. То есть, в войне с российским агрессором может произойти тупиковая ситуация, которая и затянет войну.

Австралийский экс-генерал Мик Райан считает, что западные страны, которые обязались поддерживать Украину до завершения войны, должны продумать и спланировать такие события. Сейчас страны Европы и США остаются преданными стране и оказывают ВСУ как военную, так и финансовую поддержку. Однако, появляются признаки усталости, сомнений и разногласий.

В издании пишут, что весна следующего года может стать важным этапом в войне, поскольку обе стороны будут использовать зимний период, чтобы переоснастить свои ресурсы. Тогда в Украине появятся первые F-16, а также, возможно, больше ракет ATACM и других, у которых будет больший радиус действия.

Западные официальные лица призывают ускорить поставки вооружения ВСУ, чтобы они быстрее истощали противника и чтобы конфликт не затянулся на слишком долгое время. Но на будущее войны будут влиять многие переменные, которые должны произойти в 2024 году.

"Курсор" писал ранее, что правительство россии пытается привлекать граждан Кубы, чтобы они воевали против Украины. Всего удалось завербовать уже более 100 человек.