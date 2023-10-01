Названы условия, которые предлагают гражданам иностранного государства.

Правительство *россии пытается привлекать граждан Кубы, чтобы они воевали против Украины. Всего удалось завербовать уже более 100 человек.

Об этом сказано в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, приблизительно 140 граждан Кубы завербовали в 106-ю дивизию российских воздушно-десантных войск со штабом в городе тула.

"Это указывает на то, что 106 дивизия, вероятно, была истощена боями в Украине", – пишут аналитики.

По всей видимости, полагают в ISW, привлечение наемников нужно москве, чтобы быстро восстановить потери, понесенные агрессором в войне.

Ранее в Reuters сообщали, что россия вербовала кубинцев, пытаясь привлечь их заработной платой и другими привилегиями на войну против Украины. По информации журналистов, гражданам иностранного государства обещали приблизительно 200 000 рублей в качестве зарплаты, что эквивалентно около двум тысячам долларов. Это огромные деньги для кубинцев, потому что в их стране размер средней зарплаты составляет 17 долларов.

Новобранцы добровольно уехали в рф для работы в ее армии. Россияне занимались вербовкой через соцсети. Один из вербовщиков на правах анонимности сообщил, что кубинцам предлагалось подписать контракт на год. Также ряд иностранцев начали перевозить свои семьи в россию на постоянное место жительства.

Также "Курсор" сообщал, в чем состоит новая тактика путина и какие страны теперь под угрозой.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!