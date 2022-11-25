На встрече «матерей мобилизованных» с путиным были только сотрудники провластных движений и госорганизаций

Кремлевский диктатор неожиданно много говорил о смерти.

Президент *россии владмир путин провел встречу с «матерями мобилизованных», но оказалось, что среди «мам» отсутствуют обычные граждане рф.

Об этом сообщает издание «Можем объяснить».

Кремль поделился видеозаписью начала встречи президента с «матерями мобилизованных», но не показал её полностью. Гражданам показали лишь момент входа путина в помещение и произнесение им речи.

Чуть позже появился еще один отрывок. Журналисты изучили полученные кадры и сделали вывод, что среди «мам» отсутствуют случайные люди.

На самом деле на встречу с диктатором пригласили депутата-единоросса Ольгу Бельцеу, руководителя Подмосковного исполкома ОНФ Юлию Белехову, бывшую советницу главы Хакасии Надежду Узунову, члена Общественной палаты Орехово-Зуева Марину Мигунову, чиновницу из Тывы Ирину Тасоол, «патриотического режиссера» Олесю Шигину и маму командира батальона «Запад-Ахмат» Исмаила Агуева и начальника Курчалоевского РОВД Рустама Агуева Жарадат Агуева.

Также известно, какие заявления сделал путин.

«Прекрасно понимаю, что для вас, также как для очень многих других женщин россии, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, конечно, отношение к этому событию такое… Не то чтобы праздничное. Скорее всего, оно связано с чувством тревоги и заботы в мыслях о том, что с вашими мальчиками», ‒ заявил президент россии.

Также агрессор в рамках мероприятия стал неожиданно много времени уделять вопросу смерти. Обычно путин обходит стороной эту тему, но на сей заявил: «Мы все смертны, мы все под господом».

Ранее Меркель призналась, что не могла влиять на путина под конец своей каденции.

«Курсор» сообщал, что россия за 9 месяцев потратила на войну четверть своего бюджета.

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