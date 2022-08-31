Начинается жара: у Зеленского заявили о наступлении ВСУ по всей линии фронта

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. И по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, «жара» ожидается по всей линии фронта.

Об этом он рассказал в эфире «ТСН».

Михаил Подоляк отметил, что на юге страны украинские бойцы увеличили количество высокоточных обстрелов логистическо-тыловой инфраструктуры российской армии. ВСУ ведут современный тип войны, а рф* — классический советский, когда собирается определенное количество живой силы и идет на отдельном направлении, не переживая за то, сколько солдат погибнет.

Советник Офиса президента подчеркнул, что вести такой тип войны с украинской стороны — это нонсенс, и объяснил, как будет выглядеть контрнаступление.

«Мы активно задействуем эти славные уже HIMARS и все системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение оккупантов. Просто количество накопленных управляемых снарядов, реактивных снарядов у нас увеличивается, потому что партнеры нам помогают интенсивно. Так вот, мы интенсивно разрушаем всю эту складскую инфраструктуру – склады первого, второго, третьего уровня, топливные базы, оперативно-тактические штабы. И таким образом мы обескровливаем военные группировки рф, и постепенно оттесняем их со своей территории. Именно таким будет контрнаступление», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что украинские войска будут наступать по всей линии фронта, а не только на юге.

«Курсор» писал ранее, что советник мэра Мариуполя предположил, когда ВСУ деоккупируют город.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!