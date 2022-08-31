Начинается жара: у Зеленского заявили о наступлении ВСУ по всей линии фронта

22:31, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: МВД Украины

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ увеличили количество высокоточных обстрелов по российским позициям.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. И по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, «жара» ожидается по всей линии фронта.

Об этом он рассказал в эфире «ТСН».

Михаил Подоляк отметил, что на юге страны украинские бойцы увеличили количество высокоточных обстрелов логистическо-тыловой инфраструктуры российской армии. ВСУ ведут современный тип войны, а рф* — классический советский, когда собирается определенное количество живой силы и идет на отдельном направлении, не переживая за то, сколько солдат погибнет.

Советник Офиса президента подчеркнул, что вести такой тип войны с украинской стороны — это нонсенс, и объяснил, как будет выглядеть контрнаступление.

«Мы активно задействуем эти славные уже HIMARS и все системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение оккупантов. Просто количество накопленных управляемых снарядов, реактивных снарядов у нас увеличивается, потому что партнеры нам помогают интенсивно. Так вот, мы интенсивно разрушаем всю эту складскую инфраструктуру – склады первого, второго, третьего уровня, топливные базы, оперативно-тактические штабы. И таким образом мы обескровливаем военные группировки рф, и постепенно оттесняем их со своей территории. Именно таким будет контрнаступление», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что украинские войска будут наступать по всей линии фронта, а не только на юге.

«Курсор» писал ранее, что советник мэра Мариуполя предположил, когда ВСУ деоккупируют город.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Кати Гиршин
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