Советник мэра Мариуполя предположил, когда ВСУ деоккупируют город

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрюшенко рассказал, когда по его мнению, Украина вернет город под свой контроль и выгонит российских оккупантов.

Украинский город Мариуполь был оккупирован российской федерацией* в мае 2022 года и временно остается под ее контролем. Но советник городского главы города Петр Андрюшенко считает, что ВСУ в скором времени выгонят российских захватчиков и освободят горожан.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона FREEДОМ.

По его словам, если смотреть прагматично, ссылаясь на факты, то освободить Мариуполь могут только ВСУ и когда они будут готовы его деоккупировать, то это сделают. Он отметил, что понимает напряженную ситуацию на линии фронта, но настроен на то, что весной-осенью Мариуполь вернется под контроль Украины и будут разрабатываться планы по восстановлению города.

Петр Андрюшенко отметил, что нет сомнений в том, что в следующем году ВСУ выгонят из Мариуполя российских оккупантов, но как будет развиваться ситуация — вопрос военного руководства.

Советник городского главы призвал мариупольцев «доверять и держаться» украинским защитникам и отметил, что будет делать все возможное, чтобы деоккупация города произошла как можно раньше и легче.

Также Петр Андрюшенко подчеркнул, что в Мариуполе крайне мало людей, которые поддерживают россию.

«Курсор» писал ранее, что оккупированный российскими террористами Мариуполь будет освобожден в конце текущего года — начале 2023-го.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!