Над посольством в Украине подняли флаг Израиля

17:49, Сегодня
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флаг израиля фото
Фото: depositphotos.com

По словам главы МИД, «Украина является другом Израиля».

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял участие в поднятии флага Израиля над посольством в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Коэна, он и посол Израиля в Украине Михаил Бродский впервые с начала полномасштабного российского вторжения открыли посольство в Киеве, украинской столице.

«Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и работников, работающих здесь в сложных условиях, будет способствовать укреплению отношений между странами», – добавил он.

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