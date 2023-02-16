Над посольством в Украине подняли флаг Израиля

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял участие в поднятии флага Израиля над посольством в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Коэна, он и посол Израиля в Украине Михаил Бродский впервые с начала полномасштабного российского вторжения открыли посольство в Киеве, украинской столице.

«Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и работников, работающих здесь в сложных условиях, будет способствовать укреплению отношений между странами», – добавил он.