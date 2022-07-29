Наемники из «вагнера» не помогли рф изменить ход войны в Украине — разведка Британии

Если в Сирии наемники-вагнеровцы выполняли лишь особые задачи, то в Украине их превратили фактически в обычное подразделение. Привлечение их к боевым действиям пока ничем не помогло россии.

Российская ЧВК «вагнера»* действует на востоке Украины с марта в координации с российскими военными. На наемников была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения. При этом в нынешней войне вагнеровцы пока не помогли рф продвинуться.

Об этом заявили в британской разведке, говорится в сводке Министерство обороны страны в Twitter.

Разведчики отмечают, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и россией. Сейчас они выполняют обычные боевые задачи в отличие от Сирии, где на них возлагали только отдельные миссии.

Роль «вагнеровцев», вероятно, изменилась из-за того, что российскому минобороны не хватает боевой пехоты, однако вряд ли сил «Вагнера» ​​будет достаточно, чтобы существенно повлиять на ход войны

Роль ЧВК, вероятно, изменилась, потому что российское военное ведомство испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил «вагнера» будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны, считают в Минобороны.

ЧВК «вагнера» — российская военная структура, которую комплектуют наемниками, созданная в 2013 году. Они участвовали в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе и во время полномасштабной войны против Украины на стороне рф, в Сирии на стороне союзника россии режима Асада, в Судане.

Ранее Курсор писал, что у россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.