СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны

Российская федерация за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.

Украинское подразделение Forbes подсчитало, что у россии* осталось приблизительно две тысячи ракет, которых хватит на несколько месяцев войны. Стоит отметить, что сейчас остались уже старые ракеты, разработанные в шестидесятые и семидесятые.

Всего в рф на начало войны было почти 7 тысяч ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км).

Так как россия не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала точные ракеты, и скорее всего таких запасов у неё не много. Поэтому теперь рф применяет старое вооружение, а их низкая точность приводит к ужасающим последствиям.