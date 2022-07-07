СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны

Украинское подразделение Forbes подсчитало, что у россии* осталось приблизительно две тысячи ракет, которых хватит на несколько месяцев войны. Стоит отметить, что сейчас остались уже старые ракеты, разработанные в шестидесятые и семидесятые.
Всего в рф на начало войны было почти 7 тысяч ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км).
Так как россия не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала точные ракеты, и скорее всего таких запасов у неё не много. Поэтому теперь рф применяет старое вооружение, а их низкая точность приводит к ужасающим последствиям.
Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 7 июля ликвидировали около 36 тысяч 650 российских военных. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали минимум 150 оккупантов. И это только официально подтвержденные случаи, реальное число уничтоженных солдат рф* может быть куда выше.
Также сообщалось, что названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании. После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!