Известный российский пропагандист *владимир соловьев недоволен европейцами из-за того, что у него «отжали» имущество в Италии.

Об этом сообщает «Униан».

В рамках своего очередного эфира путинист сказал, что европейцы – «нацистские сволочи», а также сравнил себя с евреями.

«У меня нет вопросов к этим нацистским сволочам. Они – нацисты. Сначала они лишают таких евреев, как я, собственности в Италии. Нам, евреям, не привыкать, когда европейские нацисты лишают нас собственности. Они пытаются заткнуть нам рот. Нам не привыкать», – сказал он.

Отметим, что соловьев, являющийся рупором кремля и клянущийся в любви к россии, до начала полномасштабного российского вторжения с удовольствием отдыхал в якобы «нацисткой» Европе и даже стал владельцем недвижимости на озере Комо в Италии, где он приобрел виллу.

Это «ужасное» место ему так понравилось, что вскоре он продолжил скупать там недвижимость. Однако в прошлом году Италия запретила соловьеву въезд в свою страну, а также арестовала его имущество в рамках санкций.

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии неожиданно умер знаковый политтехнолог кремля.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!