В рф неожиданно умер знаковый политтехнолог кремля

Он был известен как ключевой политтехнолог кремля во время первых сроков президента путина.

На 72 году умер российский политтехнолог, уроженец Одессы, который реализовал идеологию кремля* в Украине, глеб павловский.

Об этом пишет российское издание «Meduza», кроме того, информацию подтверждают пропагандистские СМИ рф.

Павловский — основатель «Фонда эффективной политики». Он был известен как ключевой политтехнолог кремля во время первых сроков президента путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию путина. В 2000-е годы в москве сделали ставку на приход к власти в Украине пророссийской пятой колонны и на экономическую экспансию. Особые надежды связывались с победой Виктора Януковича на президентских выборах зимой 2004 года.

Путин требовал от тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы любыми средствами обеспечить избрание Януковича. Для этого в Киев были отправлены российские политтехнологи во главе с Павловским и, как можно предположить, бригады сотрудников госбезопасности.

Ющенко, вероятно, получил за ужином большую дозу диоксина. Но усилия кремля оказались безуспешными. Янукович проиграл выборы, а массовые протесты сорвали попытки фальсифицировать их результаты. В 2005 году было заявлено о передаче в Генпрокуратуру Украины пленки с записью телефонного разговора, в котором якобы сотрудники российских спецслужб говорят о том, что идея отравить Ющенко принадлежит павловскому.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!