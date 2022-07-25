НАТО обещает передать Украине сотни переносных систем для борьбы с БПЛА

НАТО обещает предоставить Украине комплексный пакет помощи, в частности направит сотни единиц переносных систем для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, издание Kurir.

По его словам, Североатлантический Альянс будет оказывать постоянную поддержку украинской армии, которая воюет с российской федерацией*. Киеву планируют предоставить комплексный пакет помощи, включающий средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские препараты и материалы, бронежилеты, защиту против мин, а также химических и биологических угроз.

Столтенберг добавил, что НАТО хочет помочь армии Украины перейти с советского оснащения на современное оборудование, а также дополнительно укрепить свои институты обороны и сферы безопасности.

«Мы укрепим наши возможности по предоставлению подкреплений, в том числе за счет увеличения количества техники передового базирования и военного снаряжения», – рассказал генсек.

«Курсор» писал ранее, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует, что конфликт между Украиной и рф может затянуться на годы.

Еще мы писали, что по словам Андерса Фог Расмуссена, если россия попробует напасть на Литву, то НАТО будет вынуждено инициировать решительный военный ответ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!