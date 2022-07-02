Бывший генсек НАТО рассказал, когда Альянс может столкнуть в бою с россией

Риск прямого военного противостояние НАТО и россии* есть.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По его словам, что ему очень хотелось бы сказать, что угроз нет. Однако российское агрессивное поведение может привести к новой большой войне.
«После российских угроз в отношении Литвы из-за вопроса транзита через эту страну, я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой статьи (договора о НАТО, по коллективной обороне — ред.), которая инициирует решительный военный ответ НАТО. Это конфликт с Россией», — отметил Расмуссен.
Ранее наш сайт сообщал, что солдаты рф хвастаются убийством раненых украинцев.
Кроме того, редакция Курсора писала, что украинские военные показали, как сожгли российский комплекс «Панцирь-С1».
Еще напомним, что в Украине назвали даты контрнаступления и необходимые условия.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!