Бывший генсек НАТО рассказал, когда Альянс может столкнуть в бою с россией

По словам Андерса Фог Расмуссена, если россия попробует напасть на Литву, то НАТО будет вынуждено инициировать решительный военный ответ.

Риск прямого военного противостояние НАТО и россии* есть.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, что ему очень хотелось бы сказать, что угроз нет. Однако российское агрессивное поведение может привести к новой большой войне.

«После российских угроз в отношении Литвы из-за вопроса транзита через эту страну, я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой статьи (договора о НАТО, по коллективной обороне — ред.), которая инициирует решительный военный ответ НАТО. Это конфликт с Россией», — отметил Расмуссен.

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