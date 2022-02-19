НАТО призывает к дальнейшим переговорам с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, предлагая дополнительные переговоры для разрядки возможного конфликта на Украине, но предупредил Москву об опасностях предъявления невыполнимых требований безопасности.

Столтенберг сказал, что отправил письмо в четверг, призывая Лаврова согласиться на дополнительные переговоры в формате Совета Россия-НАТО.

Он также заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что признаков ухода России от границ Украины нет — несмотря на заявление России на этой неделе о том, что она начала вывод войск — и что риск конфликта реален, поскольку Москва продолжает наращивание военной мощи.

«Я пригласил Россию и всех союзников по НАТО на встречи в Совете Россия-НАТО. И я повторил свое приглашение в письме, которое направил министру Лаврову в четверг», — сказал он.

«Мы крайне обеспокоены, потому что видим, что они продолжают наращивать войска, продолжают готовиться. И мы никогда не видели в Европе со времен окончания холодной войны такой большой концентрации боеспособных войск», — сказал он.

Столтенберг также заявил на конференции, что Москва выдвигает требования безопасности, которые, как знает Кремль, НАТО никогда не сможет выполнить.

В противостоянии вокруг Украины Россия отправила десятки тысяч военнослужащих к границе со своим соседом, настаивая на том, что не планирует вторжения. Президент Владимир Путин настаивает на требованиях безопасности, включая запрет на вступление Украины в НАТО.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что боевики на Донбассе обстреляли насосную станцию, оставив без воды 50 населенных пунктов.

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