НАТО призывает к дальнейшим переговорам с Россией

Столтенберг сказал, что отправил письмо в четверг, призывая Лаврова согласиться на дополнительные переговоры в формате Совета Россия-НАТО.
Он также заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что признаков ухода России от границ Украины нет — несмотря на заявление России на этой неделе о том, что она начала вывод войск — и что риск конфликта реален, поскольку Москва продолжает наращивание военной мощи.
«Я пригласил Россию и всех союзников по НАТО на встречи в Совете Россия-НАТО. И я повторил свое приглашение в письме, которое направил министру Лаврову в четверг», — сказал он.
«Мы крайне обеспокоены, потому что видим, что они продолжают наращивать войска, продолжают готовиться. И мы никогда не видели в Европе со времен окончания холодной войны такой большой концентрации боеспособных войск», — сказал он.
Столтенберг также заявил на конференции, что Москва выдвигает требования безопасности, которые, как знает Кремль, НАТО никогда не сможет выполнить.
В противостоянии вокруг Украины Россия отправила десятки тысяч военнослужащих к границе со своим соседом, настаивая на том, что не планирует вторжения. Президент Владимир Путин настаивает на требованиях безопасности, включая запрет на вступление Украины в НАТО.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что боевики на Донбассе обстреляли насосную станцию, оставив без воды 50 населенных пунктов.
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