Боевики на Донбассе обстреляли насосную станцию, оставив без воды 50 населенных пунктов

19 февраля насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, в результате чего боеприпасами повреждены два трансформатора.

Боевики в Донецкой области во время обстрелов повредили трансформаторы на насосной станции. В результате почти 50 населенных пунктов остались без водоснабжения.

На сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса» сообщили, что два трансформатора были повреждены боеприпасами. В результате 47 населенных пунктов остались без воды, так как перестали работать четыре фильтровальные станции.

На данный момент проводится обследование поврежденного оборудования, проводится оценка объема работы по ремонту.

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