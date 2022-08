«Не упустите свой шанс»: минобороны Украины обратилось к рф с предложением

Украина продолжает воевать с российской федерацией* и не собирается уступать ей свои территории. В министерстве обороны страны обратились к агрессору с предложением о капитуляции.

На своей официальной странице в Twitter представители ведомства написали, что у российской федерации еще есть шанс отступить.

Украинская сторона призывает москву воспользоваться шансом и капитулировать, в противном случае военнослужащие рф будут уничтожены.

» Не упустите свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так», — говорится в публикации.

Отметим, что за период полномасштабной войны, которую развязала россия, украинские бойцы ликвидировали 45,7 тысячи оккупантов, а также более 4 тысяч танков, более 1000 единиц артиллерии и множество другой вражеской техники.

russia, today — just like half a year ago — you still have the opportunity to sign your capitulation, before we destroy you on our land.

Do not lose your chance, the clock is ticking… tick-tock, tick-tock.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 24, 2022