Готова ли Украина к режиму прекращения огня: что ответил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул свою позицию по поводу стабилизации фронта и переговоров с россией*.

Украина не собирается стабилизировать ситуацию в «горячих» точках для того, чтобы как-то «успокоить» россию и не видит сейчас никаких предпосылок для того, чтобы вступать с ней в переговорный процесс.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, на данном этапе украинская сторона не готова устанавливать с россией режим прекращения огня, потому что не намерена допускать «Минск-3», или «Минск-5», или «Минск-7».

Зеленский считает, если сейчас все остановить, то Украина потеряет Юг и несколько лет у нее не будет выхода к морю, и российская федерация на этом не остановится, а пойдет на Николаев и Одессу. Потом, как допускает президент Украины, оккупанты снова попытаются захватить Киев.

Он отметил, что там, где сейчас находятся украинские войска, никто стабилизировать ситуацию не будет, лишь для того, чтобы россия успокоилась, поскольку его государство в такие игры не играет.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский открыл сегодня, 23 августа, второй саммит международной Крымской платформы и высказался о российских оккупантах, в частности о том, когда рф начала деградировать.

Еще мы писали, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют всякий смысл.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!