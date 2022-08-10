«Неудачно бросили окурок»: в российском ейске горит нефтехранилище

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в российском городе, который находится в 30 км от Мариуполя, пылает нефтехранилище

Сегодня утром, 10 августа, в российском городе ейск* вспыхнул масштабный пожар на нефтехранилище. На кадрах видно густой столб дыма.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что этот город находится в 30 км от Мариуполя, который сейчас под временным контролем российской федерации.

«Горит нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок», — отметил он в публикации.

Также Петр Андрющенко написал, что именно из ейска военные рф планируют завозить боеприпасы в порт Мариуполя. Еще в городе расположен грузовой аэропорт, поэтому внезапный пожар может быть совсем не внезапным.

Отметим, что вчера, 9 августа, мощные взрывы прогремели на военном аэродроме, расположенном возле Новофедоровке во временно оккупированном россиянами Крыму. Местные жители рассказывали о громких звуках детонации боеприпасов. Оккупационные власти Крыма сослались на то, что пожар возник из-за «нарушений требований пожарной безопасности».

«Курсор» писал ранее, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе действует местное сопротивление, которое не хочет жить по правилам, установленных российскими оккупантами. Недавно в городе начался пожар на заводе «Саттеллит» и возник он неспроста.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!