В оккупированном Мариуполе горят базы россиян: местные партизаны усиливают сопротивление

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе действует местное сопротивление, которое не хочет жить по правилам, установленных российскими оккупантами.

В Мариуполе, который временно находится под контролем российской федерации*, горит завод «Саттеллит». И пожар возник не просто так.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в Мариуполе ежедневно растет количество людей, которые сопротивляются российским оккупантам и не дают им расслабиться. Партизаны не позволяют захватчикам устанавливать свои «порядки» и разворовывать продукцию.

«Как говорит наше сопротивление: «Пусть лучше горит, чем россияне украдут». Потому это хорошая новость, сопротивление Мариуполя растет». — отметил он в сообщении.

Также советник мэра города подчеркнул, что на месте российских военнослужащих в оккупированном и практически полностью разрушенном городе, он бы чаще оборачивался на улицах.

«Курсор» писал ранее, что жители украинского города Мариуполя остались заложниками произвола российских оккупантов. Они как заключенные ходят по своим улицам с документами, подтверждающими лояльность к рф.

Еще мы писали, что в Мариуполе, который сейчас находится под контролем российских войск, жители испытывают нехватку в продуктах питания. В связи с этим они начали «разбивать» огороды во дворах своих домов, где похоронены люди, погибшие от ракетных ударов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!