Никакой бункер не спасет: путин может повторить судьбу лидера «Аль-Каиды»

Из-за войны, которую российская федерация* начала против Украины, владимир путин является террористом №1 в мире, и он может повторить судьбу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири.

Военные преступления, которые российская федерация совершает на территории Украины, могут привести к тому, что россию признают государством — спонсором терроризма, а ее президента владимира путина — террористом.

Об этом сообщает издание Cyprus-daily.news.

Но каждый террорист в мире будет ликвидирован. Это дают понять Соединенные Штаты Америки и ее союзники. Несколько дней назад в США был уничтожен главарь исламской ультрарадикальной террористической организации «Аль-Каида» Айман аль-Завахири.

Отмечается, что его обнаружила американская разведка в Кабуле, когда он находился на балконе своего дома. При помощи беспилотного летального аппарата в его сторону были выпущены две ракеты Hellfire. Благодаря точному выстрелу был ликвидирован только лидер «Аль-Каиды», а его семья, находившаяся в доме, осталась невредимой.

Долгое время Айман аль-Завахири считался главным террористом в мире, после Усамы бен Ладена, потому что после его ликвидации в 2011 году, взял на себя управления террористической организацией.

В издании подчеркивают, что действия путина в Украине показывают, что теперь он является террористом №1 в мире. Президент рф погубил намного больше жизней, чем остальные террористы. И рано или поздно за содеянные преступления ему придется расплачиваться и тогда его не спасет никакой бункер.

Отмечается, что президент рф очень переживает за свое здоровье и безопасность и тратит на свою охрану большие резусы. Но ликвидированный глава «Аль-Каиды» также уделял своей безопасности большое значение, однако это не помогло ему избежать возмездия.

«Курсор» писал ранее, что в США нет ДНК-подтверждения смерти лидера «Аль-Каиды».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!