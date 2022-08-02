У США нет ДНК-подтверждения смерти лидера «Аль-Каиды»

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что лидер «Аль-Каиды» не был идентифицирован с помощью ДНК.

Во вторник, 2 августа, в Белом доме заявили, что не имеют ДНК-подтверждения смерти лидера исламистской террористической организации «Аль-Каида» Аймана аль-Завахири.

Об этом сообщает издание Reuters.

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отметил, что у США нет такого подтверждения и они его не получат.

«Откровенно говоря, основываясь на многочисленных источниках и методах, из которых мы собрали информацию, нам это не нужно. У нас есть визуальное подтверждение и есть подтверждение из других источников», — отметил он.

Джон Кирби также отметил, что в Афганистане осталось небольшое присутствие «Аль-Каиды».

«Курсор» писал ранее, что американский президент Джо Байден заявил, что военные США смогли ликвидировать главу террористической организации «Аль-Каида» Аймана аль-Завахири на территории Афганистана. По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.

Еще мы писали, что представитель Центрального командования США сообщил, что американские военные ликвидировали высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара. Так, он был убит в результате удара беспилотника в Сирии.