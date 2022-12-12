В британской разведке назвали текущие цели армии рф в войне

Агрессор все еще хочет захватить четыре области Украины.

Минимальные политические цели, которые преследует российская федерация* в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Об этом сообщается на странице в Twitter Министерства обороны Великобритании.

В разведке отмечают, что достижение этих целей российской армией маловероятное, поскольку захватчики не способны на данный момент сформировать эффективную ударную силу, чтобы пойти в наступление и захватить эти регионы. И в ближайшие несколько месяцев оккупантам не удастся достичь операционных успехов.

К слову, несколько дней назад спикер российского диктатора дмитрий песков заявил, что основными целями так называемой «спецоперации» является «защита» жителей Донбасса и юго-востока Украины.

«Курсор» писал ранее, что украинская армия провела успешную контроперацию и вернула под свой контроль множество населенных пунктов на юге и востоке страны. Сейчас из-за ухудшения погоды интенсивность введения боевых действий снизилась, но как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников, ВСУ останавливаться не собираются.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что путина может не стать уже к апрелю 2023 года.