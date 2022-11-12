NYT: Украина готовится к новому сухопутному наступлению

Аналитики считают, что ВСУ не намерены останавливать контрнаступление, несмотря на приближающуюся зиму.

Украинские военные продолжают демонстрировать на фронте невероятные успехи, в пятницу, 11 ноября, они вернули под свой контроль Херсон и вскоре полностью зачистят регион от российских военных. На этом Украина не намерена останавливается, а наоборот, готовится к новому наступлению.

Об этом сообщает The New York Times.

Аналитики и дипломаты предполагают, что несмотря на зиму, украинские бойцы продолжат освобождать земли, особенно после того, как выгнали россиян из Херсона. ВСУ не подают никаких признаков на прекращение наступления и не дадут войне «зайти в тупик».

Издание, ссылаясь на данные военнослужащих, утверждает, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению и оно будет направлено на юг через Запорожскую область в сторону Мелитополя.

NYT пишет, что украинские бойцы «могут бросить вызов рф* и ее контролю над южными районами», которые были захвачены в самом начале полномасштабного вторжения.

Эксперты думают, что ВСУ удастся и дальше демонстрировать успехи на фронте, потому что моральный дух и организация российских сил находится на низком уровне.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным обращением в связи со входом военных Вооруженных Сил Украины в Херсон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!