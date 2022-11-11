Херсонцы ждали: Зеленский выступил со специальным обращением

По словам президента Украины, пока силы ВСУ пребывают на подступах к городу, однако специальные подразделения уже находятся в Херсоне.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным обращением в связи со входом военных Вооруженных Сил Украины в Херсон.

Соответствующее видео опубликовано на сайте главы украинского государства.

По словам Зеленского, сегодняшний день является историческим.

«Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое», — сказал президент Украины.

По его словам, Херсон еще не полностью очищен от «враждебного присутствия», однако сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий российскую символику «и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне».

«Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям», — заверил Зеленский.

Он также поблагодарил каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают проведение наступательной операции на юге Украины.

«Абсолютно каждого – от рядовых до генералов. Вооруженные Силы, разведку, СБУ, Нацгвардии – всех, кто приближал сегодняшний день для Херсона», — подытожил президент Украины.

Как сообщал Курсор, в сети продолжают появляться новые видео освобожденного от российских оккупантов украинского города Херсон.

Как известно, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!