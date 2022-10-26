Обзывала «трусом»: россиянка отправила мужа на войну и получила похоронку через две недели

Супруга призывала мужа отправиться на фронт для «защиты ее и детей».

ВСУ на фронте ликвидировали 29-летнего россиянина Илью Королева, которого воевать на территорию Украины отправила супруга.

Об этом пишет издание E1.

В среду, 26 октября, в свердловской* области похоронили 29-летнего грузчика мясокомбината Илью Королева, которого буквально сразу после мобилизации отправили на фронт.

По данным журналистов, мужчина был призван в ряды вс рф месяц назад, а уже 12 октября его жене пришла похоронка. У него остались двое маленьких детей и мама-инвалид.

В материале издания сказано, что жена называла 29-летнего грузчика трусом и призывала его поехать в Украину, чтобы «защищать ее и детей». Анастасия в общении с журналистами призналась, что Илья Королев боялся «частичной» мобилизации и не хотел ехать на передовую, а повестка из военкомата пришла грузчику на рабочее место.

По ее словам, супруг очень переживал, но она попросила его не быть трусом и отправиться на защиту своей семьи. В конце сентября мужчину забрали в учебную часть, а на следующий день отправили в ростовскую область. Там мобилизованные прошли недельное обучение и поехали на фронт, где мужчина сразу и погиб.

Жена так и не сказала детям, что их отца ликвидировали. Шестилетний сын и двухлетняя дочь думают, что Илья уехал в командировку и скоро должен вернуться домой. Организацией похорон в свердловской области занялся военкомат и местная администрация.

Журналисты также выяснили, что 29-летний Илья был ликвидирован на Херсонском направлении в районе населенного пункта Ищенка — группа оккупантов попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

«Курсор» писал ранее, что мобилизованным из рф не хватает обуви и военной формы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!