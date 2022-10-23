Мобилизованным из российской федерации* военнослужащим не хватает обуви и военной формы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что российское военное командование испытывает проблемы с материальной поддержкой мобилизованных граждан.
«Таким образом, в Херсонской области мобилизованные российские военнослужащие плохо экипированы, большинству из них не хватает военной обуви и других элементов формы и техники», — говорится в сообщении.
В частности, по данным Генштаба, мобилизованный состав оккупационных войск рф отправляется на войну в Украину для осмотра оперативной ситуации. При этом командование не обращает внимания на уровень своей подготовки. Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта.
«Из-за слабой организации взаимодействия наблюдаются случаи так называемого «дружественного огня» между подразделениями врага», — отмечается в сообщении.
Как сообщал Курсор, в якутии родственникам мобилизованных была предложена помощь в виде свежих овощей.
«В течение октября семьи мобилизованных жителей якутска могут обратиться в центр поддержки семей участников «специальной военной операции» за одноразовым продуктовым набором, который состоит из свежих овощей: капусты, картофеля, моркови, свеклы и лука», — говорится в сообщении местных властей.
Также Курсор информировал о том, губернатор краснодарского края российской федерации вениамин кондратьев пожелал родственникам погибших в связи з падением Су-34 на жилой дом в городе Ейск не забивать голову негативом, и утром в отличном расположении духа пойти на работу.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!