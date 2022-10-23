Мобилизованным из рф не хватает обуви и военной формы — Генштаб ВСУ

Из-за слабой организации взаимодействия наблюдаются случаи так называемого «дружественного огня» между подразделениями российских оккупантов.

Мобилизованным из российской федерации* военнослужащим не хватает обуви и военной формы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что российское военное командование испытывает проблемы с материальной поддержкой мобилизованных граждан.

«Таким образом, в Херсонской области мобилизованные российские военнослужащие плохо экипированы, большинству из них не хватает военной обуви и других элементов формы и техники», — говорится в сообщении.

В частности, по данным Генштаба, мобилизованный состав оккупационных войск рф отправляется на войну в Украину для осмотра оперативной ситуации. При этом командование не обращает внимания на уровень своей подготовки. Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта.

«Из-за слабой организации взаимодействия наблюдаются случаи так называемого «дружественного огня» между подразделениями врага», — отмечается в сообщении.

Как сообщал Курсор, в якутии родственникам мобилизованных была предложена помощь в виде свежих овощей.

«В течение октября семьи мобилизованных жителей якутска могут обратиться в центр поддержки семей участников «специальной военной операции» за одноразовым продуктовым набором, который состоит из свежих овощей: капусты, картофеля, моркови, свеклы и лука», — говорится в сообщении местных властей.

Также Курсор информировал о том, губернатор краснодарского края российской федерации вениамин кондратьев пожелал родственникам погибших в связи з падением Су-34 на жилой дом в городе Ейск не забивать голову негативом, и утром в отличном расположении духа пойти на работу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!