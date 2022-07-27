Офицер Армии обороны Израиля рассказал, как ВСУ деоккупируют Херсон

Вооруженные силы Украины намерены вернуть в ближайшее время Херсон, который временно находится под контролем российской федерации*. Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, как проходит деоккупация юга.

Об этом передает издание «НВ».

По его словам, контрнаступление украинских военных уже началось. ВСУ взялись на уничтожение мостов, в частности Антоновского и моста через реку Ингулец, который связывает Новую Каховку с Херсоном. Их уничтожение отрежет оккупантов в городе и заблокирует продвижение вражеских войск. Когда они будут отрезаны, то им придется делать выбор: или оставаться и вариться в котле, либо же совершить очередной «акт доброй воли».

Игаль Левин отметил, что Украина освобождает свою территорию и хочет сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушения и не допустить жертв среди мирного населения.

Также он подчеркнул, что контрнаступление на юге Украины постепенно продолжается и развивается хорошо, украинские военные уже освободили более 40 населенных пунктов.

Сколько времени российские оккупанты смогут продержаться в Херсоне, прежде чем совершат «акт доброй воли», Игаль Левин считает, что все зависит от командования. Группировку могут бросить на произвол судьбы или же россия попытается их вывести. Но в любом случае, диктовать условия будет украинская сторона.

Игаль Левин подчеркнул, что есть разные сценарии развития событий в Херсоне, но все они приводят к освобождению территории от российских захватчиков и все эти сценарии реальны и могут быть реализованы в ближайший месяц.

«Курсор» писал ранее, что советник главы Офиса Президента обратился к российским оккупантам и заявил, что им стоит в ближайшее время покинуть Херсон, так как «возможности становятся все более узкими, как и точность огня украинской артиллерии».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!