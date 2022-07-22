В Украине призвали оккупантов покинуть Херсон

Советник главы Офиса Президента обратился к российским оккупантам и заявил, что им стоит в ближайшее время покинуть Херсон, так как «возможности становятся все более узкими, как и точность огня украинской артиллерии».

Российским оккупантам пора покинуть Херсон, иначе их ждет «HIMARS-энурез». Об этом в четверг, 21 июля, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Нынешний «жест доброй воли» — это Антоновский мост. Жест, который говорит: пора российским войскам добровольно покинуть Херсон. Иначе — постоянные хлопки, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, «HIMARS-энурез», — написал он.

Представитель ОП предупредил противника, что «возможности становятся все более узкими, как и точность огня украинской артиллерии.»

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!