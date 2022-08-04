Офицер Израиля ответил, есть ли у рф силы на новое наступление в Украине

Армия российской федерации пугает новыми наступлениями и заявляет о том, что «дожмет» Донбасс, после захватит Харьков, ударит снова по Киеву и Николаеву, чтобы заполучить выход к Одессе. Но это все заявления, на реализацию которых у страны-агрессора нет ресурсов.

Об этом изданию «НВ» рассказал офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.

По его словам, россия хочет наступать по всем направлениям, но в Генштабе Украины понимают, что у нее нет на организацию крупного наступления сил. Они перекидывают часть своих войск с Донбасса на юг, ослабляя там свои позиции.

Игаль Левин отметил, что солдаты рф действительно могут начать «новое наступление на Харьков», но это не будет основное усиление, а отвлекающее, чтобы украинские военные думали, что они наступают снова на город.

Израильский офицер подчеркнул, что подобные провокации рф может готовить на границе Беларуси, например, со спецназом и стрельбой, чтобы все подумали, что к войне подключается Беларусь и ВСУ срочно перекинули туда свои войска, ослабив другие участки.

По словам Левина, российские оккупанты сейчас будут пытаться удержать юг страны, в частности Херсон и Мелитополь. Но у них нет сил захватывать Харьков, полностью забрать Донецкую область и окружить Николаев. Однако, у рф есть силы удерживать уже захваченные позиции.

«Курсор» писал ранее, что ВСУ сорвали крупное танковое наступление россиян.

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