ВСУ сорвали крупное танковое наступление россиян: появились кадры уничтоженной роты

Масштабное наступление россиян было отражено с весьма значительными потерями. Согласно сводке Генштаба, за 7 июля российские войска в общей сложности потеряли 35 танков.

Украинские десантники 79-й десантно-штурмовой бригады опубликовали фотографии с фронта на востоке Украины и сообщили, что на днях военнослужащим бригады удалось сжечь несколько российских танков.

Генштаб ВСУ позже дополнил информацию, отметив, что вооруженные силы уничтожили целую танковую роту российских оккупантов. Произошло это благодаря героическим действиям десантников.

Видео было опубликовано на странице Генерального штаба ВСУ.

Defense Express частично определил местонахождение и собрал воедино информацию, которой официально поделились украинские воинские части.

Журналисты портала пишут, что общее количество уничтоженных танков не менее девяти. Это почти целая танковая рота российских войск (9 танков + 1 командирский танк).

Танки вели наступление, но попали в ловушку. Командование упомянуло, как именно их атаковали: это результат совместной работы саперов и артиллеристов.

В начале видео мы видим танк, предположительно наезжающий на фугас, вызвавший взрыв. Затем начался артиллерийский обстрел.

Из информации 79-й бригады можно предположить, что весь бой происходил где-то в Донецкой области, в восточной части Украины при наиболее ожесточенных попытках россиян продвинуться.

Журналисты напомнили также, что 7 июля еще одно украинское воздушно-десантное соединение – 80-я десантно-штурмовая бригада – подбило до 12 российских танков на восточном фронте.

Таким образом, масштабное наступление россиян было отражено с весьма значительными потерями. Согласно сводке Генштаба о потерях, за 7 июля российские войска в общей сложности потеряли 35 танков. Это значительное увеличение по сравнению с отчетами за несколько предыдущих недель.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

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