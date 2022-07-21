Офицер Израиля рассказал, как ВСУ пытаются ввести армию рф в «системный шок»

Вооруженные силы Украины благодаря американским системам залпового огня HIMARS уничтожили уже десятки военных баз и складов армии рф. И это только первый этап.

Таким мнением поделился в эфире UKRLIFE офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

По его словам, главная задача украинских военных состоит в том, чтобы парализовать логистику российских оккупантов. И с помощью HIMARS они могут реализовать эту цель, введя армию российской федерации в состоянии «системного шока». Оно возникает при остановке логистики.

Израильский офицер отметил, что без логистики военные не смогут добиться результатов, потому что профессионально мотивированные солдаты в россии отсутствуют, как и военные таланты.

Он уточнил, что уничтожение российских баз и складов — первый этап в операции украинских военнослужащих. После этого они начнут блокировать железнодорожные пути, поскольку логистика рф основана на них.

Игаль Левин считает, что железнодорожные составы с оружием, а также мосты вполне могут стать следующей целью HIMARS. Их массовое выведение из стоя введет российское войско в «системный шок».

«Курсор» писал ранее, что наличие у ВСУ хотя бы одной сотни ракетных систем западного производства сможет «изменить правила игры» на поле боя.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!