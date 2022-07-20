Сколько еще РСЗО HIMARS и M270 нужно Украине, чтобы ВСУ выбили рф с оккупированных территорий

Западные партнеры поражены тем, как ВСУ эффективно используют зарубежные РСЗО на поле боя. Тем не менее того количества систем, что есть сейчас в Украине, недостаточно для того, чтобы освободить оккупированные территории.

Наличие у ВСУ хотя бы одной сотни ракетных систем западного производства сможет «изменить правила игры» на поле боя. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council 19 июля.

Резников отметил – РСЗО, которые ВСУ получили от союзников, уже помогли уничтожить около 30 объектов российской армии. Это также помогло значительно замедлить наступление оккупантов и уменьшило интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны врага.

Однако для дальнейшего сдерживания армии рф Вооруженным Силам Украины нужно не менее 50 HIMARS и M270 («учитывая, что наш фронт – почти 2500 км, это как расстояние между Барселоной и Варшавой», – Резников), а для успешного контрнаступления – не менее 100 ракетных систем. Об этом пишет Defense Express.

Кроме того, для контрнаступления ВСУ потребуется еще дополнительная бронетехника (прежде всего БТР и БМП) и разведывательные беспилотники.

Министр обороны Украины отметил, что сейчас Украине нужно освободить более 2500 населенных пунктов – больше РСЗО позволит уничтожить логистику врага и избежать значительных потерь со стороны украинской стороны.

Как ранее писал Курсор, по словам главы рф владимра путина, российская федерация готова содействовать вывозу украинского зерна, но есть условие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!