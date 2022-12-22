Окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины – NYT

В субботу, 24 декабря будет ровно десять месяцев, как Украина защищает свою независимость и свободу в войне с российским агрессором. Путин надеялся захватить Киев «за три дня» и не ожидал такого сильного сопротивления. Американские эксперты говорят, что многие люди из близкого окружения российского диктатора даже не знали о его намерении начать против Украины полномасштабную войну.

Об этом пишет NYT.

Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков уверяет, что якобы узнал о вторжении только после того, как войска рф начали утром 24 февраля заходить на украинскую территорию. О планах диктатора вроде как не знал и руководитель администрации президента рф Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов.

Отметим, что военных агрессор стал стягивать к границам Украины осенью 2021 года. Но как отмечает экс-советник кремля Сергей Марков, «один из заместителей министра» пытался узнать у «верхушки» дальнейшие планы, но ими никто не стал делиться. Некоторым членам совбеза рф также якобы до последнего момента ничего не рассказывали.

В американском издании отмечают, что для многих представителей российской элиты полномасштабное вторжение стало неожиданностью. И это негативно отразилось на их финансовом состоянии, поскольку ЕС начал вводить персональные санкции против окружения путина.

«Курсор» писал ранее, что американский лидер Джо Байден заявил, что президент россии владимир путин не собирается прекращать войну в Украине, но у него не получится достигнуть своей цели.