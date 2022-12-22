Байден заявил, что путин проиграет

Президент США Джо Байден заявил, что президент россии владимир путин* не собирается прекращать войну в Украине, но у него ничего не получится.

Президент США Джо Байден сказал, что путин уже получил провал в Украине, у него ничего не получится.

Совместная пресс-конференции президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне транслировалась Белым домом в Youtube.

По словам Байдена, Зеленский четко заявил об открытости для поиска справедливого мира.

«Мы также знаем, что путин не собирается прекращать эту жестокую войну. И США обязались обеспечить, чтобы мужественный украинский народ был способен продолжать оборонять свою страну от российской агрессии столько, сколько это будет необходимо», — сказал президент США.

Байден выразил благодарность членам Конгресса за широкую двухпартийную поддержку Украины и ожидает, что вскоре будет подписан закон, предусматривающий 45 млрд долларов на дополнительное финансирование Украины.

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«путин знает, что у него не получится оккупировать всю Украину. Он потерпел поражение в прошлом, и теперь очень важно, чтобы он и все остальные видели, что президент Зеленский и я объединены, две страны объединились, чтобы обеспечить то, что он не добьется успеха», — отметил Байден.

Байден добавил, что президент Украины «готов отдать свою жизнь за свою страну».

Ранее Курсор писал, что Зеленский выступил в Конгрессе США: важные детали из речи президента Украины. Зеленский Конгрессу США: «Несмотря ни на что, Украина жива и здорова».

Байден рассказал Зеленскому о ханукальном чуде. Президент США Джо Байден завершил свою совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, упомянув о ханукальном чуде, сказав, что «свет всегда победит тьму».

Ранее мы рассказывали, что появились первые фото прибытия президента Украины в США, а также его встречи с Байденом.

Курсор сообщал, какую новую помощь США предоставят Украине, а также о том, какие страны Зеленский может посетить далее.

Помимо этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, зачем Байден пригласил Зеленского в США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!