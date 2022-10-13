«Он неадекватен»: Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным

Президент Украины предполагает, что путин* либо не хочет переговоров с Украиной, либо действительно не понимает, что с каждым ракетным ударом шансы на диалог исчезают.

Украина продолжает воевать с российской федерацией, и попытки решить конфликт дипломатическим путем не увенчались успехом. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как пытался наладить контакт с российским диктатором.

Об это он рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам украинского лидера, он был готов говорить с путиным еще с самого первого дня своего президентского срока и максимально выходил на контакт. Но ему постоянно предлагали какие-то ультиматумы, путин не хотел говорить ни по телефону, никак.

Владимир Зеленский подчеркнул, что после полномасштабного вторжения глава кремля все же выразил желание поговорить. Но о каком диалоге могла идти речь, если его армия убивала украинцев и насиловала детей. При этом, президент рф говорит, что все ложь, но продолжает наносить по 100 ракетных ударов по Украине.

Зеленский считает, что россия так действует, потому что ее военные слабее украинских.

«Если его военный не может справиться с нашим военным, то его военный убивает нашего мирного человека… Только он не понимает — я опять возвращаюсь к тому, что он неадекватен, — он не понимает того, что наоборот он нас объединяет», — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, путин либо действительно не хочет переговоров с рф, либо просто не понимает, что шансы на диалог исчезают с каждым ракетным ударом. Для Украины путин — объединенный образ террориста и с ним уже никто не хочет говорить.

Но, президент Украины намекнул на то, что возможно пойдет на диалог с человеком, который появится в рф после путина.

«Курсор» писал ранее, что Зеленский рассказал, в каком случае путин может нанести ядерный удар.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!