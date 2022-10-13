Зеленский рассказал, в каком случае путин может нанести ядерный удар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен вместе решить, как обойтись без россии*.

Войска российской федерации продолжают обстреливать территорию Украины, а путин все также угрожает применением ядерного удара. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каком условии он решится на такой шаг.

Об этом он сообщил немецкому ZDF.

По его словам, российский диктатор захочет использовать ядерное оружие в том случае, когда будет знать, что ему за это ничего не будет. Поэтому Украина говорила о превентивных санкциях и перед вторжением, и перед массированными ракетными ударами.

Зеленский подчеркнул, что мир должен понять главе кремля, что его никто не боится, а за все поступки и военные преступления будет ответственность. Путина может остановить только сильная и общая позиция всего мира.

Также украинский лидер подчеркнул, что рф сейчас терпит поражение на фронте и путин начинает интенсивно обстреливать Украину, чтобы как-то оправдаться за промахи своей армии на поле боя.

По словам Зеленского, чтобы путин не увеличивал ставки в войне, мир должен вместе решить, как обойтись без России, как пройти зиму без ее энергетических ресурсов.

«Курсор» писал ранее, что поскольку рф начинает терять способность проводить военные операции на территории Украины, президент путин вскоре столкнется с выбором между применением оружие массового поражения или уходом с территории Украины, считает военный аналитик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!