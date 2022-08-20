«Он очень нездоров»: доктор Комаровский назвал вероятный диагноз путина

Здоровье главы кремля владимира путина вызывает повышенный интерес, ведь в сети ходит множество слухов о том, что президент рф тяжело болен и на это указывает ряд симптомов. Но украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что у путина сейчас нет болезни, которая могла бы в ближайшее время свести его в могилу.

Таким мнением он поделился в интервью «Гончарова Подкаст».

По словам украинского специалиста, сложно из экрана телевизора поставить российскому диктатору какой-то диагноз, но возможно обрисовать перспективы.

Комаровский считает, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на кончину президента россии, потому что у него сейчас нет смертельной болезни. Но при этом путин очень нездоров и у него есть недуг, который сильно нарушил его мыслительные функции. Доктор предположил, что у президента рф посткоронавирусная энцефалопатия.

Отметим, что это неспецифическое поражение головного мозга, которое возникает в остром периоде или на этапе выздоровления от коронавируса.

«Курсор» писал ранее, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. Он поставил главе кремля четкий диагноз. Наблюдая за президентом рф, доктор Феллон из Калифорнийского университета уверен: путин психопат.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!