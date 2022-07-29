Нет сомнений: известный американский доктор поставил путину четкий диагноз

Феллон уточнил, что существует большое различие между людьми, которые грубо и жестоко ведут себя, и настоящими психопатами.

Когда россия* вторглась в Украину, весь мир думал: не сошел ли с ума разжигатель войн путин? Что скрывает глава кремля?

Профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил главе кремля четкий диагноз. Наблюдая за путиным, доктор Феллон из Калифорнийского университета уверен: путин психопат.

Он отметил, что удаленно исследовал множество диктаторов, особенно путина, в течение многих лет. Кроме того, он проводил беседы с десятком людей, которые очень давно и хорошо его знают лично. «Хрестоматийное определение психопата полностью подходит путину», – заявил доктор, уточнив, что этот термин он не использует легкомысленно.

Как заявил Феллон, словом «психопат» бездумно раскидываются на каждом шагу. «Термин стал удобным для описания людей, которые вам просто не нравятся или ведут себя отвратительно», – отметил доктор.

Однако, существует большое различие между людьми, которые грубо и жестоко ведут себя, и настоящими психопатами. К первым можно отнести экспрезидента США Дональда Трампа. Но его поведение еще не делает его психопатом.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!